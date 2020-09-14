«Единая Россия» победила на выборах в «яблочных» районах Псковской области

Партия «Яблоко», судя по предварительным данным, не смогла получить заметный успех на муниципальных выборах в Новоржевском и Пустошкинском районах, главы которой являются ее членами.

Как сообщает Псковское агентство информации, на выборах в Пустошкинском районе из 48 мандатов 33 получила «Единая Россия», 8 - самовыдвиженцы, по 3 - КПРФ и «Справедливая Россия». У «Яблока» - 1 мандат.

В Новоржевском районе из 40 мандатов 36 у «Единой России», 2 у КПРФ, 1 у «Справедливой России». Также на выборах в муниципалитете победил самовыдвиженец.