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Политика / Выборы

«Единая Россия» победила на выборах в «яблочных» районах Псковской области

14 сентября 2020 года, 10:26

Партия «Яблоко», судя по предварительным данным, не смогла получить заметный успех на муниципальных выборах в Новоржевском и Пустошкинском районах, главы которой являются ее членами.

«Единая Россия» победила на выборах в «яблочных» районах Псковской области

Фото Дарьи Хватковой
Как сообщает Псковское агентство информации, на выборах в Пустошкинском районе из 48 мандатов 33 получила «Единая Россия», 8 - самовыдвиженцы, по 3 - КПРФ и «Справедливая Россия». У «Яблока» - 1 мандат.

В Новоржевском районе из 40 мандатов 36 у «Единой России», 2 у КПРФ, 1 у «Справедливой России». Также на выборах в муниципалитете победил самовыдвиженец. 

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