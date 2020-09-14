40% превысила явка на муниципальных выборах в Псковской области

Явка на муниципальных выборах в Псковской области по предварительным данным превысила 40%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 сентября.

«Мы удовлетворены работой избирательной системы Псковской области. Все прошло без проблем. Наибольший всплеск явки избирателей пришелся на пятницу вечер и субботу утром, людям было удобно голосовать», - рассказал Игорь Сопов. По его словам, сотрудники избиркомов опрашивали избирателей, удобно ли им голосовать на протяжении трех дней и «получили множество благодарностей за такую организацию голосования».

13 сентября в Псковской области завершились 114 муниципальных избирательных кампаний по итогам которых будут замещены 1150 мандатов. По предварительным данным, во всех муниципалитетах лидирует «Единая Россия».