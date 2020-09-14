40% превысила явка на муниципальных выборах в Псковской области

Явка на муниципальных выборах в Псковской области по предварительным данным превысила 40%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 сентября.
Явка на муниципальных выборах в Псковской области по предварительным данным превысила 40%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 сентября.
13 сентября в Псковской области завершились 114 муниципальных избирательных кампаний по итогам которых будут замещены 1150 мандатов. По предварительным данным, во всех муниципалитетах лидирует «Единая Россия».