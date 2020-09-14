Наблюдатели из Петербурга на псковских выборах жаловались на холод и пограничников

В Псковской области 549 человек наблюдали за ходом муниципальных выборов в Единый день голосования 13 сентября: 211 наблюдателей и 338 членов комиссий с правом совещательного голоса. Об этом рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Больше всего наблюдателей, в том числе из Санкт-Петербурга, работали в Гдовском районе. При этом, по словам Игоря Сопова, в большинстве своем они были не знакомы с законодательной базой. В результате из 38 обращений, поступивших в избирком, 29 признаны необоснованными.

В качестве примера Игорь Сопов привел обращение наблюдателя из Санкт-Петербурга, который пожаловался на холод в участковой избирательной комиссии. При этом выяснилось, что мужчина был обут в летние сандалии. «Надо понимать, что приезжать на такое мероприятие как туристу, наверное, не очень комфортно», - пояснил председатель облизбиркома.

Также наблюдатели из Петербурга жаловались на то, что их не пускали в приграничную зону. Игорь Сопов напомнил, что для этого нужно оформление пропусков, и что он предупреждал кандидатов и руководителей политических партий об этом.