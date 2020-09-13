Число заражённых коронавирусом в Псковской области приблизилось к пяти тысячам: уже подтверждены 4 тыс. 982 случая, в том числе 14 за 13 сентября. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице Instagram.

Выздоровели за последние сутки 3 человека, а с начала пандемии — 3 тыс. 689. Летальных исходов от коронавируса в регионе по-прежнему 65.

На данный момент в Псковской области проведены 90 тыс. 434 исследования на выявление заболевания.

«Благодаря вашей сознательности удаётся удерживать рост заболеваемости на достаточно низком уровне. Берегите себя и своих близких», - обратился губернатор к жителям региона.