Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

В Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах

13 сентября 2020 года, 20:27

 Голосование на муниципальных выборах, которое впервые проходило в трёхдневном формате, завершилось. В основной день голосования избирательные участки работали с 8:00 до 20:00, как и в предыдущие два дня.

В Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах

Фото Дарьи Хватковой

Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии региона, к 18:00 явка избирателей составила 38,4%. Свой голос отдали 106  тыс. 933 человека.

На выборах главы Себежского района по данным на 18:00 проголосовали 34,72% или 5 тыс. 53 избирателя.

На выборах депутатов местных собраний самыми активными были жители Болгатовской волости Опочецкого района. Здесь за два часа до закрытия участков уже проголосовали 75,11% избирателей.

Всего в регионе проходят 114 избирательных кампаний, для участия в которых были выдвинуты 2 тыс. 114 кандидатов. По итогам выборов будут замещены 1 тыс. 150 мандатов. В досрочном голосовании приняли участие более 37 тысяч избирателей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Число заражённых коронавирусом в Псковской области приблизилось к пяти тысячам
Кинофестиваль «Западные ворота» планируется провести в Пскове в 2021 году
Новый фонтан в Пскове у Мирожского монастыря сделают свето-музыкальным
К 30% приблизилась явка избирателей на выборах главы Себежского района
Дорогу между Невелем и деревне Поздноево отремонтировали
Губернатор объяснил, почему выплаты на детей псковичам пришли позже обычного
Банковский сбой стал причиной задержки пенсий в Псковской области
Пять педагогов приехали на работу в Псковскую область по программе «Земский учитель»
Более 20% избирателей проголосовали на выборах главы Себежского района к 10:00

Комментарии

Авторизация
No comments
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании
Выборы со вкусом жвачки

Политика / Выборы
4 сентября 14:37

Выборы со вкусом жвачки

Большая муниципальная кампания в Псковской области подходит к финалу
Резьба по мандатам

Политика / Власть
28 августа 13:02

Резьба по мандатам

Псковское областное Собрание вновь на пороге перемен