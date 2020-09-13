В Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах

Голосование на муниципальных выборах, которое впервые проходило в трёхдневном формате, завершилось. В основной день голосования избирательные участки работали с 8:00 до 20:00, как и в предыдущие два дня.

Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии региона, к 18:00 явка избирателей составила 38,4%. Свой голос отдали 106 тыс. 933 человека.

На выборах главы Себежского района по данным на 18:00 проголосовали 34,72% или 5 тыс. 53 избирателя.

На выборах депутатов местных собраний самыми активными были жители Болгатовской волости Опочецкого района. Здесь за два часа до закрытия участков уже проголосовали 75,11% избирателей.

Всего в регионе проходят 114 избирательных кампаний, для участия в которых были выдвинуты 2 тыс. 114 кандидатов. По итогам выборов будут замещены 1 тыс. 150 мандатов. В досрочном голосовании приняли участие более 37 тысяч избирателей.