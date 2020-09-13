Кинофестиваль «Западные ворота» планируется провести в Пскове в 2021 году

В следующем году в Пскове снова планируется провести кинофестиваль «Западные ворота», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что фестиваль проходил в 2019 году в рамках Международных Ганзейских дней и тогда получил много положительных отзывов от участников и зрителей. Продолжение этого проекта глава региона обсудил с председателем совета директоров «КиноСити» Эдуардом Пичугиным.

Также на встрече шла речь о планах по развитию киноиндустрии и повышению туристической привлекательности Псковской области. «Творческих идей много», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Из новостей по текущим проектам: уже завершён монтаж фильма «Учёности плоды», который снимался в Пушкиногорском районе Псковской области. Также, благодаря сотрудничеству с «КиноСити» участники XXVII Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля смогут увидеть уникальную экспозицию художника по костюмам фильма «Конек-Горбунок». Спасибо Эдуарду Анатольевичу за участие в культурной жизни нашего региона!» - заключил губернатор.