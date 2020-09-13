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Общество

Новый фонтан в Пскове у Мирожского монастыря сделают свето-музыкальным

13 сентября 2020 года, 17:04

К следующему году планируется докупить оборудование, чтобы новый фонтан, который заработал в Пскове в парке у Мирожского монастыря, стал свето-музыкальным. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Новый фонтан в Пскове у Мирожского монастыря сделают свето-музыкальным
Открытие фонтана на Утином пруду
Фото Андрея Степанова

Открытие фонтана на Утином пруду в парке у стен Мирожского монастыря состоялось 12 сентября в рамках финального в этом году концерта фестиваля «Музыка на воде». «Это плавучий съёмный фонтан, который будет работать в летний период, а ближе к зиме его будут снимать и консервировать до следующего сезона», - рассказал губернатор.

Он отметил, что в провёл в Instagram опрос и 98% его участников выступили за то, чтобы фонтан остался на Утином пруду. «Мы так и сделаем: фонтан получит там постоянную прописку», - заверил глава региона. Он выразил надежду, что это место станет новой локацией для отдыха псковичей и гостей города. 

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