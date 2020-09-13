К 30% приблизилась явка избирателей на выборах главы Себежского района

По данным на 15:00 13 сентября, явка избирателей на выборах главы Себежского района составила 29,22%. Всего из 14 тысяч 543 зарегистрированных избирателей в выборах уже приняли участие 4 тыс. 249. Об этом «Псковской правде» сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Самая высокая на проходящих выборах явка зафиксирована на выборах Собрания Болгатовской волости Опочецкого района. К 15:00 она составила 72,23%.

Также в лидерах по явке на выборах депутатов местных собраний оказались Дубровенская волость Порховского района (65,66%), Новосельская волость Себежского района (65,62%), Усвятская волость Усвятского района (63,77%), Новоуситовская волость Палкинского района (61,87%) и Красноармейская волость Себежского района (61,87%).