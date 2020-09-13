Дорогу между Невелем и деревне Поздноево отремонтировали

Дорогу между Невелем и деревней Поздноево отремонтировали. В эксплуатацию сдан участок общей протяжённостью 7,6 километра, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«При ремонте дорог важно обеспечить безопасность движения водителям и пешеходам. Для этого на участке дороги в Невеле обустроен тротуар площадью 114 квадратных метров, на проезжей части нанесена разметка, дублирующие знаки», - отметил глава региона. Кроме того, подрядчик привёл в порядка пять автобусных остановок и установил два новых автопавильона.

Общая стоимость работ - 85 млн рублей. Эти деньги были выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».