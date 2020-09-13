Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Дорогу между Невелем и деревне Поздноево отремонтировали

13 сентября 2020 года, 15:38

Дорогу между Невелем и деревней Поздноево отремонтировали. В эксплуатацию сдан участок общей протяжённостью 7,6 километра, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Дорогу между Невелем и деревне Поздноево отремонтировали

Фото из Instagram губернатор

«При ремонте дорог важно обеспечить безопасность движения водителям и пешеходам. Для этого на участке дороги в Невеле обустроен тротуар площадью 114 квадратных метров, на проезжей части нанесена разметка, дублирующие знаки», - отметил глава региона. Кроме того, подрядчик привёл в порядка пять автобусных остановок и установил два новых автопавильона.

Общая стоимость работ - 85 млн рублей. Эти деньги были выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор объяснил, почему выплаты на детей псковичам пришли позже обычного
Банковский сбой стал причиной задержки пенсий в Псковской области
Пять педагогов приехали на работу в Псковскую область по программе «Земский учитель»
Более 20% избирателей проголосовали на выборах главы Себежского района к 10:00
Губернатор: Дело об убийстве пса Пифа в Невельском районе будет доведено до суда
На 5,5% выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области за неделю
Все заражённые коронавирусом работники великолукского завода болели бессимптомно
От коронавируса в Псковской области вылечился ещё 41 человек
Стартовал основной день голосования на выборах в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация