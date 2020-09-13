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Общество / Соцзащита

Губернатор объяснил, почему выплаты на детей псковичам пришли позже обычного

13 сентября 2020 года, 15:14

В своём видеообращении к жителям Псковской области, размещённом в Instagram, губернатор Михаил Ведерников объяснил, что стало причиной задержки выплат на детей от 3 до 7 лет.

По его словам, в сентябре средства в регион пришли не 3-4 числа, как это было обычно, а только 7 числа. «Это не нарушение сроков, а сбой привычного расписания», - пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что как только финансирование поступает в регион из федерального бюджета, деньги оперативно распределяются по районам. «От области срок поступления финансирования не зависел, и комитет социальной защиты сделал всё, чтобы деньги сразу направлялись семьям с детьми», - сказал Михаил Ведерников.

Он также назвал причину задержки выплаты пенсий, которая произошла не только в Псковской области, но и по стране в целом. 

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