Пять педагогов приехали на работу в Псковскую область по программе «Земский учитель»

Пять педагогов прибыли в Псковскую область по программе «Земский учитель». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Он отметил, что программа «Земский учитель» впервые проводилась в регионе. По ней преподаватели, готовые переехать на работу в сельскую местность, получают от государства денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. Для Псковской область в рамках программы были выделены пять квот.

На открытый конкурс документы подали 105 претендентов из разных регионов страны, которые были готовы переехать в Псковскую область. Специальная комиссия, в соответствии с разработанным рейтингом, выбрала пять победителей.

В результате учитель из Санкт-Петербурга приехал на работу в Псковский район, из Смоленской области — в Печорский, из Пскова — в Опочецкий, из Омской области — в Бежаницкий, из Порхова — в Гдовский. Все они приступили к работе 1 сентября. Новых педагогов обеспечили жильём.

«Будем работать над тем, чтобы квот по программе «Земский учитель» для Псковской области было больше, чтобы создавать всем приехавшим специалистам комфортные условия для жизни и работы», - подчеркнул Михаил Ведерников.