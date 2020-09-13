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Общество / Образование

Пять педагогов приехали на работу в Псковскую область по программе «Земский учитель»

13 сентября 2020 года, 13:57

Пять педагогов прибыли в Псковскую область по программе «Земский учитель». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Пять педагогов приехали на работу в Псковскую область по программе «Земский учитель»

Он отметил, что программа «Земский учитель» впервые проводилась в регионе. По ней преподаватели, готовые переехать на работу в сельскую местность, получают от государства денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. Для Псковской область в рамках программы были выделены пять квот.

На открытый конкурс документы подали 105 претендентов из разных регионов страны, которые были готовы переехать в Псковскую область. Специальная комиссия, в соответствии с разработанным рейтингом, выбрала пять победителей.

В результате учитель из Санкт-Петербурга приехал на работу в Псковский район, из Смоленской области — в Печорский, из Пскова — в Опочецкий, из Омской области — в Бежаницкий, из Порхова — в Гдовский. Все они приступили к работе 1 сентября. Новых педагогов обеспечили жильём.

«Будем работать над тем, чтобы квот по программе «Земский учитель» для Псковской области было больше, чтобы создавать всем приехавшим специалистам комфортные условия для жизни и работы», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

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