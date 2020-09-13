Более 20% избирателей проголосовали на выборах главы Себежского района к 10:00

На выборах главы Себежского района к 10:00 13 сентября проголосовали 20,54% избирателей или 1 тыс. 392 человека. Всего в районе зарегистрированы более 14 тыс. 500 избирателей, сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области.

Претендентов на пост главы района трое: кандидат от «Единой России», нынешний руководитель муниципалитета Леонид Курсенков, представитель ЛДПР Алексей Харлашин и глава регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.

Наиболее активными в области оказались избиратели из Болгатовской волости Опочецкого района. Там явка на выборах в местное Собрание к 10:00 составила 64,75%: проголосовали 450 избирателей из 695. Причём 427 человек или 61,44% приняли участие в досрочном голосовании.

В лидерах по явке также оказались Новосельская волость Стругокрасненского района (58,51%), Красноармейская волость Себежского района (52,73%), Новоуситовская волость Палкинского района (51,76%), Воронцовская волость Островского района (51,04%), Пухновская волость Куньинского района (50,77%). В этих волостях жители выбирают депутатов местных собраний.

Избирательные участки будут открыты до 20:00.