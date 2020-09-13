На 5,5% выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области за неделю

На 5,5% выросло количество заражённых коронавирусом в Псковской области за неделю. «Динамика распространения заболевания остаётся стабильной», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram.

По его словам, две последние ситуации в Великих Луках, где на заводе выявили очаг коронавируса и одного заболевшего обнаружили среди работников школы, показывают, что вирус может быть где угодно и от этого никто не застрахован. «Ношение медицинских масок, использование средств дезинфекции, соблюдение социальной дистанции — это не прихоть, а необходимость, которая позволяет сохранить и своё здоровье, и своих родных и близких. Каждый из нас должен понимать, что отвечает не только за себя», - подчеркнул глава региона.

Он также рассказал о результатах опроса, проведённого в социальных сетях, и поблагодарил всех, кто принял в нём участие. Михаил Ведерников предлагал своим подписчикам ответить на вопросы о соблюдении мер безопасности против коронавируса. «Большинство, а это 88% опрошенных, соблюдает все предписания и, что самое главное, делает это правильно», - заключил губернатор.

По данным на 13 сентября, с начала пандемии в Псковской области коронавирус выявили у 4 тыс. 968 человек, 3 тыс. 686 из них уже выздоровели.