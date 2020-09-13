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Общество / Здоровье

От коронавируса в Псковской области вылечился ещё 41 человек

13 сентября 2020 года, 10:57

От коронавируса в Псковской области вылечился ещё 41 человек, всего уже выздоровели 3 тыс. 686 заражённых. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

От коронавируса в Псковской области вылечился ещё 41 человек

При этом за сутки 12 сентября был выявлен 21 новый случай коронавируса.

«Количество выздоровевших почти в два раза превышает количество новых случаев – это радует!» - отметил Михаил Ведерников. По данным на 13 сентября, с начала пандемии коронавирус выявили у 4 тыс. 968 человек.

Умерли 65 заражённых. Количество проведённых тестирований достигло 90 тыс. 74.

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. «Берегите себя и всё будет хорошо», - заключил он.

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