Стартовал основной день голосования на выборах в Псковской области

Стартовал основной день голосования на сентябрьских выборах в Псковской области. Избирательные участки открылись 13 сентября в 8:00 и будут работать до 20:00, сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии региона.

Жители области могут проголосовать не только на избирательных участках, но и на дому. Также организовано голосование на придомовых территориях.

Впервые муниципальные выборе в регионе проходят в трёхдневном формате. Голосование на избирательных участках было открыто 11 сентября.

Всего в регионе проходят 114 избирательных кампаний: на 1150 мандатов претендуют 2 тыс. 114 кандидатов. Проголосовать могут 278 тыс. 655 избирателей, из которых 37 тыс. 663 сделали это досрочно.