Инфекционные койки в районных больницах Псковской области будут сохранены

Инфекционные койки в районных больницах будут сохранены как открытый резерв для оказания помощи при вирусных заболеваниях. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 12 сентября.

В дальнейшем работу врачей-инфекционистов на местах планируется организовать в рамках амбулаторной медицинской помощи, отметила она. Реформирование инфекционной службы региона проходит в связи со скорым открытием медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Губернатор отметил, что в настоящее время поступают обращения, в том числе и в социальных сетях, в которых жители муниципалитетов просят сохранить инфекционные койки в районных лечебных учреждениях.

Михаил Ведерников подчеркнул, что при решении данного вопроса главное - сохранить медицинские кадры, при необходимости провести переобучение для вхождения специалистов в структуру первичного звена здравоохранения. При этом основную медицинскую помощь инфекционным больным, по словам губернатора, необходимо оказывать в Пскове и Великих Луках, где для этого есть все необходимое современное оборудование.