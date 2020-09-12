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Общество / Здоровье

Сотрудники псковской скорой помощи получат специальную форму

12 сентября 2020 года, 18:57

Состоялся конкурс на пошив специализированной формы для сотрудников псковской скорой помощи. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом главный врач региональной службы скорой помощи Денис Сачков рассказал на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко 12 сентября.

Первые образцы формы представлены фельдшерам, медсестрам и другому персоналу, которые дали положительную оценку качеству изделий. Форма будет состоять из брюк, футболки, кофты с удлиненным рукавом и утепленной жилетки. Глава региона поручил тщательно изучить качество первой партии, поставка которой ожидается в ближайшее время.

Денис Сачков также рассказал о работе единого диспетчерского центра. Основная часть операторов работает в Пскове, еще 2 — в Великих Луках. Главврач региональной станции скорой помощи отметил, что такая организация позволила улучшить маршрутизацию.

Самым актуальным вопросом остается кадровое обеспечение службы скорой помощи в регионе. Михаил Ведерников поручил организовать активную работу с учебными учреждениями области, где проводится подготовка фельдшеров. Со стороны областной администрации будут прорабатываться все возможности для увеличения уровня заработной платы специалистов.

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