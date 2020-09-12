100 миллионов получит Псковская область на обновление парка карет скорой помощи

При содействии Минпромторга РФ Псковской области на обновление парка карет скорой помощи в текущем году будет дополнительно выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит укомплектовать службу специализированным транспортом, срок эксплуатации которого не превышает 3 года, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, а также главврачом Псковской станции скорой помощи Денисом Сачковым.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, основной темой встречи стала модернизация службы скорой медицинской помощи в Псковской области. Глава региона отметил, что появление новых скорых даст возможность высвободить часть автомобилей и передать их в первичное звено здравоохранения, особенно в те районы, где есть необходимость оказывать медпомощь в отдаленных населенных пунктах. «Мы с вами хорошо знаем, что фельдшеры, врачи и медсестры крайне нуждаются в транспорте», — подчеркнул губернатор.

Денис Сачков в свою очередь отметил, что в настоящее время данная работа уже начата. Решаются юридические вопросы передачи 25 автомобилей в медицинские учреждения муниципалитетов.

Всего у региональной станции скорой помощи имеется 170 автомобилей: 155 — класса «В», 15 — класса «С». За предыдущие два года учреждение получило 70 новых единиц техники, в текущем году на дежурство заступят еще 25 карет скорой помощи: 10 реанимобилей переданы в муниципалитеты летом, еще 15 в ближайшее время пройдут процедуру регистрации.

«Уровень новых автомобилей хороший. Мы продолжим идти в таком графике. Сколько автомобилей будут выбывать, в таком объеме в дальнейшем и будет проводиться возмещение», — отметил Михаил Ведерников.