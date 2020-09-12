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Культура / Фестиваль

Заключительный концерт фестиваля «Музыка на воде» проходит в Пскове

12 сентября 2020 года, 19:15

Закрытие фестиваля «Музыка на воде» проходит в Пскове, в мирожском дендропарке. Областной симфонический оркестр исполняет на установленной на пруду сцене русскую музыку. Ранее в рамках фестиваля уже состоялись два концерта.

«Проект фестиваля «Музыка на воде» для нас стал неожиданностью по тому резонансу, который он получил. Конечно, мы планировали что-то грандиозное, но никто не ожидал, что фестиваль станет таким красивым и волшебным», – рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Ранее организаторы сообщали, что антракта не будет, концерт пройдет в одно отделение: «чтобы никто не замерз».

Концерт завершится запуском фонтана в форме лилии. 

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