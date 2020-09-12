Угрожавшего прохожим пистолетом псковича задержали в Петербурге

26-летнего неработающего уроженца Псковской области, который вечером 10 сентября размахивал пистолетом у дома № 26 по улице Пилотов в Санкт-Петербурге, задержали полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.