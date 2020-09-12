Угрожавшего прохожим пистолетом псковича задержали в Петербурге

26-летнего неработающего уроженца Псковской области, который вечером 10 сентября размахивал пистолетом у дома № 26 по улице Пилотов в Санкт-Петербурге, задержали полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оружие, которое он демонстрировал, было обнаружено в 10 метрах от автобусной остановки. Неподалеку также лежал магазин с патронами. Как сообщают петербургские СМИ, речь идет о пистолете «Парабеллум».
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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Подозреваемый задержан.