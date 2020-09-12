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Происшествия / Преступление

Угрожавшего прохожим пистолетом псковича задержали в Петербурге

12 сентября 2020 года, 18:12

26-летнего неработающего уроженца Псковской области, который вечером 10 сентября размахивал пистолетом у дома № 26 по улице Пилотов в Санкт-Петербурге, задержали полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Угрожавшего прохожим пистолетом псковича задержали в Петербурге

Фото с сайта wikimedia.org
Оружие, которое он демонстрировал, было обнаружено в 10 метрах от автобусной остановки. Неподалеку также лежал магазин с патронами. Как сообщают петербургские СМИ, речь идет о пистолете «Парабеллум».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Подозреваемый задержан.

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