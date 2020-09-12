Псковские полицейские спасли мужчину из горящего дома

Участковые уполномоченные полиции Иван Кекин и Артур Александров, получив сообщение о возгорании дома в деревне Дубник Печорского района, вынесли из огня мужчину, надышавшегося дымом, оказали ему первую помощь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские организовали тушение пожара. Благодаря их своевременным мерам человека и постройку удалось спасти.

За мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, руководством УМВД России по Псковской области принято решение о поощрении полицейских.

Пресс-служба полиции также сообщила, что в апреле этого года Иван Кекин со своим коллегой первым оказался на месте ДТП и вынес людей из горящей автомашины, которая впоследствии взорвалась.