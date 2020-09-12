37 с лишним тысячи избирателей досрочно проголосовали в Псковской области

По данным на 11 сентября на муниципальных выборах в Псковской области досрочно проголосовали 37663 избирателей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на избирательную комиссию Псковской области.
По данным на 11 сентября на муниципальных выборах в Псковской области досрочно проголосовали 37663 избирателей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на избирательную комиссию Псковской области.
Всего в ходе выборов планируется заместить 1150 мандатов. В голосовании могут принять участие 278655 избирателей Псковской области.