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Политика / Выборы

37 с лишним тысячи избирателей досрочно проголосовали в Псковской области

12 сентября 2020 года, 10:07

По данным на 11 сентября на муниципальных выборах в Псковской области досрочно проголосовали 37663 избирателей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на избирательную комиссию Псковской области.

37 с лишним тысячи избирателей досрочно проголосовали в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой
11-13 сентября в регионе проходит трехдневное голосование. Проголосовать можно не только на избирательных участках, но и вне помещений для голосования - на придомовых территориях. Также проходит надомное голосование.

Всего в ходе выборов планируется заместить 1150 мандатов. В голосовании могут принять участие 278655 избирателей Псковской области.  

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