Мост через реку Нища на дороге Опочка — граница с Белоруссией отремонтируют

Мост через реку Нища в Себежском районе на 76-ом километре дороги Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией отремонтируют. Контракт на выполнение работ Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключил с ООО «Строительная компания «Балтийский берег», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

На проведение ремонта из областного бюджета выделены более 132 млн рублей.

Нынешний мост имеет ограничения по по грузоподъемности и не соответствует современным нормативам. Новое сооружение будет отвечать всем требованиям безопасности.

Вместо старого построят новый трёхпролётный мост, сооружение будет рамным из монолитного железобетона. Длинна сооружения составит 34 метра, ширина — 14 метров. Также предусмотрят два тротуара для пешеходов с барьерным и перильным ограждением и лестничными сходами.

В целом капитально отремонтировать предстоит 123 метра полотна с учётом подъездов к мосту. Также подрядчик заменит локальные очистные сооружения и сети связи. На время работ будет построен временный мост.

Срок окончания капитального ремонта - 31 августа 2021 года.