Передачу медцентов в Пскове и Великих Луках региону обсудил губернатор с замглавы Минобороны

Передачу многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках в собственность Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. «От имени жителей Псковской области поблагодарил Тимура Вадимовича за быстро и качественно выполненную работу», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Ещё одной темой встречи был вопрос строительства учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета. Его планируется построить рядом с медцентром в Пскове и использовать для подготовки медицинских кадров.

«Также обсудили вопросы поддержки семей военнослужащих, итоги «Десантного взвода — 2020», вопросы передачи муниципалитетам объектов и земельных участков Минобороны», - рассказал губернатор.

Он поблагодарил Тимура Иванова за конструктивную позицию и четкие решения по всем обсуждаемым вопросам. «Министерство обороны может быть уверено, что Псковская область сделает все необходимое, чтобы наши военные спокойно выполняли свой долг по защите наших рубежей и наших граждан», - заключил Михаил Ведерников.