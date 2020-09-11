ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

На средства псковского завода «Титан-Полимер» будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Тямша. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия, такое решение принял генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко во время визита в медучреждение. ФАП обслуживает почти 3 тысячи жителей двух десятков населенных пунктов Псковского района, в том числе 680 детей. Его необходимо отремонтировать и оснастить новым медицинским оборудованием.