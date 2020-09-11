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Общество / Соцзащита

ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

11 сентября 2020 года, 17:54

На средства псковского завода «Титан-Полимер» будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Тямша. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия, такое решение принял генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко во время визита в медучреждение. ФАП обслуживает почти 3 тысячи жителей двух десятков населенных пунктов Псковского района, в том числе 680 детей. Его необходимо отремонтировать и оснастить новым медицинским оборудованием.

ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
«В рамках корпоративной социальной деятельности мы будем оказывать ресурсную поддержку социальным инфраструктурным объектам на территории присутствия. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы медпункт в Тямше имел все возможности для нормального функционирования. На сегодняшний день составляются сметы», - заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Сотрудники предприятия будут проходить в ФАПе медицинские комиссии и вакцинации.

ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
«Титан-Полимер» также рассматривает возможность оказать помощь в обустройстве стадиона в деревне Неёлово и ресурсной поддержке Дома культуры в Тямше.

ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
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