ФАП в Тямше отремонтируют на средства завода «Титан-Полимер»

На средства псковского завода «Титан-Полимер» будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Тямша. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия, такое решение принял генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко во время визита в медучреждение. ФАП обслуживает почти 3 тысячи жителей двух десятков населенных пунктов Псковского района, в том числе 680 детей. Его необходимо отремонтировать и оснастить новым медицинским оборудованием.
«В рамках корпоративной социальной деятельности мы будем оказывать ресурсную поддержку социальным инфраструктурным объектам на территории присутствия. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы медпункт в Тямше имел все возможности для нормального функционирования. На сегодняшний день составляются сметы», - заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Сотрудники предприятия будут проходить в ФАПе медицинские комиссии и вакцинации.
Фото Андрея Степанова
«Титан-Полимер» также рассматривает возможность оказать помощь в обустройстве стадиона в деревне Неёлово и ресурсной поддержке Дома культуры в Тямше.
Фото Андрея Степанова
Фото Андрея Степанова