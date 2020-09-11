Труп псковича нашли в улетевшей в кювет машине в Ленинградской области

Труп 27-летнего жителя Псковской области обнаружили в автомобиле "Renault", который вылетел в кювет в Ленинградской области на 43-м километре автодороги Высокое — Синицыно. Авария произошла около 2:00 11 сенятбря, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

Погибший находился на пассажирском сиденье автомобиля. Водитель пока не установлен — с места происшествия он скрылся.

Пользователи социальных сетей пишут, что автомобиль направлялся в сторону посёлка Кирпичное. При неустановленных обстоятельствах его машина в кювет и перевернулась.