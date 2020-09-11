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Происшествия / ДТП

Труп псковича нашли в улетевшей в кювет машине в Ленинградской области

11 сентября 2020 года, 17:40

Труп 27-летнего жителя Псковской области обнаружили в автомобиле "Renault", который вылетел в кювет в Ленинградской области на 43-м километре автодороги Высокое — Синицыно. Авария произошла около 2:00 11 сенятбря, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

Труп псковича нашли в улетевшей в кювет машине в Ленинградской области

Фото со страницы сообщества «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте»

Погибший находился на пассажирском сиденье автомобиля. Водитель пока не установлен — с места происшествия он скрылся.

Пользователи социальных сетей пишут, что автомобиль направлялся в сторону посёлка Кирпичное. При неустановленных обстоятельствах его машина в кювет и перевернулась. 

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