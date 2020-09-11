Прямое движение открылось в Пскове от Троицкого моста до улицы Набат

В Пскове открылось прямое движение на улице Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, сообщает Псковское агентство информации. Во время ремонта движение автотранспорта было организовано в объезд этого участка — по улице Труда.

Пока первый слой асфальта уложен только на участке будущего кругового движения в районе Сквера народовластия. В ближайшее время здесь появится ещё один слой дорожного покрытия. Для обеспечения безопасного движения также нанесена временная разметка.

Ремонтные работы продолжаются. На участке улицы Леона Поземского вдоль шпагатной фабрики готова лишь половина дороги в сторону Троицкого моста.

Ранее сообщалось, что круговое движение на автомобильной развязке улиц Леона Поземского - Труда - Волкова запустят 14 сентября.