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Транспорт / Инфраструктура

12 сентября откроется круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

11 сентября 2020 года, 17:51

Круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове запустят с 12 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Изменённая схема движения на западном участке перекрёстка заработает с 18:00.

12 сентября откроется круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Кроме того, в рамках реконструкции улицы Леона Поземского организовано круговое движение на автомобильной развязке улиц Леона Поземского - Труда — Волкова. Этот перекрёсток в обновлённом формате заработает с 6:00 14 сентября.

Администрация города просит псковичей соблюдать требования дорожных знаков и не нарушать Правила дорожного движения.

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