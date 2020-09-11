12 сентября откроется круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове запустят с 12 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Изменённая схема движения на западном участке перекрёстка заработает с 18:00.
Круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове запустят с 12 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Изменённая схема движения на западном участке перекрёстка заработает с 18:00.
Кроме того, в рамках реконструкции улицы Леона Поземского организовано круговое движение на автомобильной развязке улиц Леона Поземского - Труда — Волкова. Этот перекрёсток в обновлённом формате заработает с 6:00 14 сентября.
Администрация города просит псковичей соблюдать требования дорожных знаков и не нарушать Правила дорожного движения.