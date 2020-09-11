СИЗО может переехать из центра Пскова

СИЗО-1 могут перенести из центра Пскова. Инициативу о переносе следственных изоляторов за пределы областных центров поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко, пишет «Российская газета». Он отметил, что Минюст России совместно со ФСИН России планирует системно заниматься решением данного вопроса.

С просьбой о переносе СИЗО из городского центра в близлежащий пригород к Константину Чуйченко обратились губернаторы Тамбовской и Калужской областей. Они обратили внимание на близость изоляторов к учебным заведениям и жалобы местных жителей.

Чтобы узнать, каковы перспективы переноса СИЗО-1 из Пскова за город, газета «Псковская правда» направила соответствующий запрос руководству УФСИН России по Псковской области.