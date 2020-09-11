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Транспорт / Автопарк

До конца года в автобусах Псковской области введут транспортные карты

11 сентября 2020 года, 16:25

Транспортные карты введут в городских автобусах Псковской области до конца 2020 года, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

«В ближайшее время будет введена транспортная карта, которая будет выполнена в индивидуальном дизайне», - рассказал Борис Елкин.

Также он рассказал о причинах, которые вызвали ажиотаж с продажей проездных билетов в августе. «Виной всему стечение обстоятельств. Мы столкнулись с трудностями закупки проездных билетов», - сказал председатель комитета. Он заверил, что в сентябре таких трудностей не возникнет.

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