До конца года в автобусах Псковской области введут транспортные карты

Транспортные карты введут в городских автобусах Псковской области до конца 2020 года, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

«В ближайшее время будет введена транспортная карта, которая будет выполнена в индивидуальном дизайне», - рассказал Борис Елкин.

Также он рассказал о причинах, которые вызвали ажиотаж с продажей проездных билетов в августе. «Виной всему стечение обстоятельств. Мы столкнулись с трудностями закупки проездных билетов», - сказал председатель комитета. Он заверил, что в сентябре таких трудностей не возникнет.