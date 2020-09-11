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Общество

Псковский отряд «ЛизаАлерт» проведет онлайн-встречу для новичков

11 сентября 2020 года, 16:07

Онлайн-встречу для новичков проведут активисты псковского отряда «ЛизаАлерт», сообщает организация в своей группе в социальной сети «Вконтакте». Она пройдёт на онлайн-платформе WEBINAR 17 сентября в 19:00.

По словам поисковиков, эта встреча для всех, кто давно следит за деятельностью отряда «ЛизаАлерт», но не знает, как присоединиться к волонтёрам, а также для тех, у кого есть предложения по работе отряда. «Мы ждём каждого», - отмечается в сообщении.

На встрече представители псковского отряда также расскажут о своей деятельности, ответят на вопросы и развеют все мифы, связанные с поиском пропавших людей.

В этом году организации «ЛизаАлерт» исполняется 10 лет, псковский региональный поисково-спасательный отряд был создан в мае этого года.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече можно здесь >>> 

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