Псковский отряд «ЛизаАлерт» проведет онлайн-встречу для новичков

Онлайн-встречу для новичков проведут активисты псковского отряда «ЛизаАлерт», сообщает организация в своей группе в социальной сети «Вконтакте». Она пройдёт на онлайн-платформе WEBINAR 17 сентября в 19:00.

По словам поисковиков, эта встреча для всех, кто давно следит за деятельностью отряда «ЛизаАлерт», но не знает, как присоединиться к волонтёрам, а также для тех, у кого есть предложения по работе отряда. «Мы ждём каждого», - отмечается в сообщении.

На встрече представители псковского отряда также расскажут о своей деятельности, ответят на вопросы и развеют все мифы, связанные с поиском пропавших людей.

В этом году организации «ЛизаАлерт» исполняется 10 лет, псковский региональный поисково-спасательный отряд был создан в мае этого года.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече можно здесь >>>