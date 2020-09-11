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Общество / Здоровье

За первую неделю вакцинации от гриппа привились более 4,5 тысяч псковичей

11 сентября 2020 года, 15:37

За первую неделю проведения вакцинации от гриппа в Псковской области привились более 4,5 тысяч человек. Прививочная кампания стартовала в регионе в конце августа. Её ход 11 сентября обсудили на селекторном совещании министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в котором участвовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

За первую неделю вакцинации от гриппа привились более 4,5 тысяч псковичей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Во все регионы России уже поступили более 22 млн доз вакцины от гриппа для взрослых и порядка 10 млн доз препарата для детей.

Ещё одной темой селекторного совещания было оказание первичной медицинской помощи пациентам с гриппом и ОРВИ в период распространения коронавируса. До регионов довели алгоритм работы медучреждений при амбулаторном и стационарном лечении больных с сезонными вирусами. Также были представлены общие рекомендации по маршрутизации в организациях здравоохранения пациентов с ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусом.

За первую неделю вакцинации от гриппа привились более 4,5 тысяч псковичей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что на основе рекомендаций Министерства здравоохранения в регионе уже подготовлены оперативные планы по организации работы медицинских учреждений и схема маршрутизации больных.

Кроме того, в ближайшее время в Пскове и Великих Луках заработают отделения областной инфекционной больницы, рассчитанные в общей сложности на 300 мест. Корпуса медучреждения строятся по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках модернизации инфекционного звена здравоохранения. Работа ведётся силами военно-строительного комплекса Минобороны России. 

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