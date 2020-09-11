За первую неделю вакцинации от гриппа привились более 4,5 тысяч псковичей

За первую неделю проведения вакцинации от гриппа в Псковской области привились более 4,5 тысяч человек. Прививочная кампания стартовала в регионе в конце августа. Её ход 11 сентября обсудили на селекторном совещании министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в котором участвовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Во все регионы России уже поступили более 22 млн доз вакцины от гриппа для взрослых и порядка 10 млн доз препарата для детей.

Ещё одной темой селекторного совещания было оказание первичной медицинской помощи пациентам с гриппом и ОРВИ в период распространения коронавируса. До регионов довели алгоритм работы медучреждений при амбулаторном и стационарном лечении больных с сезонными вирусами. Также были представлены общие рекомендации по маршрутизации в организациях здравоохранения пациентов с ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусом.