Псковский бизнес-омбудсмен о ситуации в региональной экономике: Выживут сильнейшие

«Выживут сильнейшие, это аксиома», – прокомментировал ситуацию в экономике региона уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв. В комментарии Псковскому агентству информации он высказал мнение, что конец 2020 года покажет, какие предприятия переживут пандемию и оплату отложенных налогов.

Бизнес-омбудсмен со ссылкой на официальный сайт федеральной налоговой службы сообщил, что с начала 2020 года количество предпринимателей в Псковской обалсти уменьшилось на 800 человек.

Он добавил, что выручка предпринимателей не восстановилась за полтора месяца с момента возобновления работы. А по данным общероссийского опроса бизнесменов, выручка не достигла средних оборотов и упала на 35%.