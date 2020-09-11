Фонтан на пруду у Мирожского монастыря в Пскове готовят к открытию

В Пскове на пруду в парке у Мирожского монастыря готовят к открытию фонтан. 11 сентября состоялся его тестовый запуск, пишет Псковское агентство информации .

Струи фонтана образуют цветок, по форме напоминающий лилию.

Официальное открытие фонтана запланировано на 12 сентября. Оно состоится в финале последнего концерта фестиваля «Музыка на воде».

Фонтан в мирожском парке станет третьим для Пскова. На сегодня работают два фонтана - в Летнем саду и у гостиницы «Рижская».