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Общество

Фонтан на пруду у Мирожского монастыря в Пскове готовят к открытию

11 сентября 2020 года, 13:49

В Пскове на пруду в парке у Мирожского монастыря готовят к открытию фонтан. 11 сентября состоялся его тестовый запуск, пишет Псковское агентство информации.

Фонтан на пруду у Мирожского монастыря в Пскове готовят к открытию

Фото Дарьи Хватковой, Псковское агентство информации

Струи фонтана образуют цветок, по форме напоминающий лилию.

Официальное открытие фонтана запланировано на 12 сентября. Оно состоится в финале последнего концерта фестиваля «Музыка на воде».

Фонтан в мирожском парке станет третьим для Пскова. На сегодня работают два фонтана - в Летнем саду и у гостиницы «Рижская».

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