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Общество / Здоровье

38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

11 сентября 2020 года, 12:17

38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области за сутки 10 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. За весь период пандемии в регионе выявлены 4 тыс. 915 заболевших.

38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Наибольшее количество подтвержденных случаев отмечается в Пскове (1 тыс. 580), Великих Луках (956), Псковском (424), Островском (351), Великолукском (198), Порховском (171), Невельском (153), Новосокольническом (137), Дновском (109) и Плюсском (104) районах.

3 тыс. 619 человек выздоровели, в том числе 17 псковичей были выписаны за последние сутки. Число умерших от COVID-19 за 10 сентября не изменилось, их по-прежнему 65.

Всего с начала пандемии проведены 89 тыс. 82 исследования на коронавирус, за сутки обработали 790 тестов. 

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