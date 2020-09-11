38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области за сутки 10 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. За весь период пандемии в регионе выявлены 4 тыс. 915 заболевших.

Наибольшее количество подтвержденных случаев отмечается в Пскове (1 тыс. 580), Великих Луках (956), Псковском (424), Островском (351), Великолукском (198), Порховском (171), Невельском (153), Новосокольническом (137), Дновском (109) и Плюсском (104) районах.

3 тыс. 619 человек выздоровели, в том числе 17 псковичей были выписаны за последние сутки. Число умерших от COVID-19 за 10 сентября не изменилось, их по-прежнему 65.

Всего с начала пандемии проведены 89 тыс. 82 исследования на коронавирус, за сутки обработали 790 тестов.