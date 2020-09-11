Мантуров высоко оценил активный подход властей Псковской области в реализации программы развития региона

Активный подход региональной администрации в реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития региона высоко оценил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым в Москве 10 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Денис Мантуров обратил внимание на то, что все проекты в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития должны выполняться в установленные сроки. При этом со стороны Минпромторга РФ он пообещал оказывать Псковской области дополнительную поддержку при решении актуальных вопросов.

Михаил Ведерников поблагодарил Минпромторг РФ за оказание значимой помощи и поддержки в развитии экономического потенциала региона. Он проинформировал о том, на какие мероприятия направлены средства, выделенные по программе социально-экономического развития региона в этом году.

В частности, 100 млн рублей выделены на поддержку молочного животноводства. «Средства будут направлены в том числе и на компенсацию затрат на закупку скота для молочной фермы, строительство которой заканчивается в Новосокольническом районе», — сказал глава региона. Он сообщил, что реализация проекта заняла около года, а открытие запланировано на октябрь.

Также средства были выделены на обновление парка карет скорой помощи. Михаил Ведерников подчеркнул, что теперь он будет состоять из техники со сроком эксплуатации не более 3 лет.

Кроме того, стороны обсудили развитие второй очереди особой экономической зоны - «Моглино — 2» и обновление материально-технической базы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».