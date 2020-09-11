О «химии» с Дмитрием Месхиевым рассказала Юлия Пересильд

«Какая химия у нас с Митрий Митричем», - написала на своей странице в Instagram Юлия Пересильд. Актриса поделилась со своими подписчиками впечатлениями о съемках фильма «Хорошие девочки попадают в рай», над которым работает художественный руководитель Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев.

«Всё заканчивается быстро... неделя съёмок... в каком-то безумном режиме. Очень камерная история. 2 человека в кадре. Съемки в квартире одного очень талантливого режиссера (не знаю, можно ли говорить). И вот... еду домой (хотя это уже 6-й «Сапсан» за последние 8 дней). И размышляю о том, как же было хорошо... как мы дышали в унисон со съёмочной группой… какая химия у нас с Митрий Митричем... какой прекрасный партнер Алесь...», - написала Юлия Пересильд. Она назвала эту работу настоящим творческим подарком к 36-летию.

Съемки новой ленты Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» начались 31 августа в Санкт-Петербурге. Режиссёр рассказал, что картина будет посвящена молодёжи и петербургской жизни.