Искусственные алмазы начнут синтезировать в «Моглино» в октябре этого года. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Москве 10 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе совещания Михаил Ведерников назвал экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» одной из самых важных площадок развития экономики Псковской области. Сейчас резидентами площадки являются 15 инвестпроектов. Однако, идет подготовка документов для получения статуса резидентов другими инвесторами. Региональная администрация и руководство ОЭЗ «Моглино» оказывают содействуют в этом процессе.

Кроме того, в этом году выделено порядка 900 млн рублей на строительные работы инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны — «Моглино-2», якорным резидентом которой является Псковский завод «Титан-Полимер». Средства поступили по индивидуальной программе социально-экономического развития.

Обустройство инженерных коммуникаций проходит в рамках утвержденной Минпромторгом РФ «дорожной карты». Основные работы планируется завершить до начала производственной деятельности якорного резидента.

Также рассматривается возможность создания на базе «Моглино-2» технопарка. «Наша задача — качественная подготовка инфраструктуры строящегося промышленного технопарка, чтобы как можно быстрее площадки заполнились работающими производствами», — подчеркнул Денис Мантуров.