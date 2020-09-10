В отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной

В новый отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной. Об этом во время своего визита в Пыталовский район сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам главы района Веры Кондратьевой, котельную очень ждут местные жители, ведь она обслуживает пять многокрватирных домов, Вышгородскую основную школу, в которой занимается больше 100 детей, дом культуры, детский садик и другие объекты.