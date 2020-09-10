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Общество / Коммуналка

В отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной

10 сентября 2020 года, 19:48

В новый отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной. Об этом во время своего визита в Пыталовский район сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам главы района Веры Кондратьевой, котельную очень ждут местные жители, ведь она обслуживает пять многокрватирных домов, Вышгородскую основную школу, в которой занимается больше 100 детей, дом культуры, детский садик и другие объекты.

В отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Котельная была построена несколько лет назад, но запустить ее тогда не получилось. По поручению губернатора региона Михаила Ведерникова, работы были возобновлены. Сейчас построен газопровод, произведено подключение к инженерным сетям, заменены ряд элементов, в том числе приборы учета. Технически котельная готова к запуску.

«С большой долей вероятности Вышгородок в отопительный сезон 2020 года войдет с новой котельной в режиме пусконаладки. Благодаря этому объекту качество теплоснабжения в деревне станет значительно выше», - сказал Василий Осипов. 

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