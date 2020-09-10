Шестой том книги «Солдаты Победы» вышел в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в четверг, 10 сентября, его презентовали в Дно.

Участие в презентации приняла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поздравила всех причастных с этим событием, отметив, что шестой том выходит в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Дновский том - очередной большой вклад в человеческую память о тех страшных событиях, - отметила Вера Емельянова. - Проделана колоссальная работа. Это был не просто сбор информации, а проникновение в различные серьезные события прошлого».

Книгу подарили родственникам ветеранов, а также она будет передана в главные книгохранилища страны.

Напомним, что работа над многотомником «Солдаты Победы» в Псковской области проводится с 2014 года. В первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том рассказывал фронтовиках из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района.

В настоящее время в Себежском районе ведется активная работа над созданием следующего, 7-го тома книги «Солдаты Победы», куда войдут сведения о фронтовиках-себежанах, вернувшихся с Победой. Планируется, что книга выйдет в свет в мае 2021 года.