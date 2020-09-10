В Пскове предлагают установить для сетевых магазинов обязательный торговый сбор, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предложение об уплате сетевыми магазинами налогов в местный бюджет для компенсации муниципальных средств, направленных на благоустройство территорий, поступило от депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева. Также он призвал представителей крупных магазинов организовать в своих павильонах сбор батареек и ртутьсодержащих ламп.

Свою идею Валерий Тюменцев озвучил в ходе рабочей встречи с руководителями сетевых магазинов розничной торговли, которая состоялась под председательством главы Пскова Елены Полонской.

Участники обсуждали ряд проблем. В числе которых - передвижение большегрузного транспорта по городу и по дворовым проездам, отсутствие благоустроенной парковочной зоны перед магазинами, поддержание порядка на примагазинной территории и контейнерных площадках, уборка наледи и снега зимой, сбор батареек и ртутьсодержащих ламп, круглосуточная разгрузка товаров, борьба с грызунами.

Руководители сетевых магазинов отметили, что все эти вопросы находятся у них на контроле и решаются поэтапно, а также выразили готовность сотрудничать и проработать оставшиеся проблемы совместно с представителями власти и жителями города.