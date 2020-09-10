Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дом семьи Ксении Собчак находится в плюсской деревне Остров

10 сентября 2020 года, 18:37

Дом семьи Ксении Собчак находится в плюсской деревне Остров. Корреспонденты Псковского агентства информации нашли дом, который принадлежит члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой, матери известной телеведущей Ксении Собчак.

На днях Людмила Нарусова была в Пскове. Стало известно, что цель ее приезда – посещение «родового гнезда», места, где жили ее родители, и куда она приезжала с маленькой Ксенией.

Дом семьи Ксении Собчак находится в плюсской деревне Остров

Фото Псковского агенства информации

Дом довольно старый, последние годы его использовали в качестве дачи родственники сенатора. Сейчас на участке работают рабочие, которые расчищают заросшую территорию. Соседи поговаривают, что хозяйка решила строить новый дом на месте прежнего.

В деревне Людмила Нарусова не была более 20 лет. В этот ее приезд к ней обратились местные жители с просьбой помочь в оформлении земельного участка под местной часовней. Сенатор обещала помощь.

Соседи Нарусовых говорят, что рады, что семья хочет восстановить в деревне свое «родовое гнездо». Уверяют, что всегда будут рады увидеть Людмилу Борисовну в гостях. 


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В отопительный сезон пыталовский Вышгородок войдет с новой котельной
Шестой том книги «Солдаты Победы» вышел в Псковской области
В Пскове предлагают установить для сетевых магазинов обязательный торговый сбор
Продукты подешевели в августе в Псковской области
2,5 тысячи человек проголосовали досрочно на выборах в Псковской области
Великолучанка зарезала мужчину в подвале домашних
73 человека заблудились в лесах Псковской области за лето
Три гектара кормовой кукурузы вытоптали воры в Дновском районе
Подозреваемого в серии дистанционных преступлений задержали в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Общество / Соцзащита
10 сентября 18:06

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Как в Пскове реализуется региональный проект «Старшее поколение»

Раздвоение картинки

Общество / Здоровье
8 сентября 17:24

Раздвоение картинки

О чем могут говорить проблемы со зрением
Десять историй боли и надежды

Общество
8 сентября 10:53

Десять историй боли и надежды

Миллионы зрителей посмотрели «Дневники войны»