Дом семьи Ксении Собчак находится в плюсской деревне Остров

На днях Людмила Нарусова была в Пскове. Стало известно, что цель ее приезда – посещение «родового гнезда», места, где жили ее родители, и куда она приезжала с маленькой Ксенией.

Дом довольно старый, последние годы его использовали в качестве дачи родственники сенатора. Сейчас на участке работают рабочие, которые расчищают заросшую территорию. Соседи поговаривают, что хозяйка решила строить новый дом на месте прежнего.

В деревне Людмила Нарусова не была более 20 лет. В этот ее приезд к ней обратились местные жители с просьбой помочь в оформлении земельного участка под местной часовней. Сенатор обещала помощь.

Соседи Нарусовых говорят, что рады, что семья хочет восстановить в деревне свое «родовое гнездо». Уверяют, что всегда будут рады увидеть Людмилу Борисовну в гостях.



