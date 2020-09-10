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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Продукты подешевели в августе в Псковской области

10 сентября 2020 года, 18:12

В августе в Псковской области отмечено снижение цен на продовольственные товары на 0,2%. При этом непродовольственные подорожали на 0,4%, услуги – на 0,1%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата. В целом потребительские цены на товары и услуги в августе в регионе выросли на 0,1%, с начала года — на 3,4%.

Так, фрукты и овоще стали дешевле в среднем на 7,5%. Например, на картофель цена упала на 19,5%, на помидоры – 16,8%, на лук – 14%, на виноград –12,5%, на капусту белокочанную –12,3%.

Также подешевели мороженые кальмары – на 3,5%, мороженая неразделанная рыба – на 2,6%, разделанная рыба лососевых пород – на 2,3%, кексы, рулеты – на 1,7%, а вот живая и охлажденная рыба подорожали на 5,1%.

Увеличение цены отмечается на плавленые сыры – на 4,8%, на свинину (кроме бескостного мяса) – 4%, на сахарный песок – 3,8%, на творожные сырки, глазированные шоколадом – 3,5%, на подсолнечное масло – 3,4%, на черный перец (горошек) – 2,9% и жирный творог – 2,8%.

В группе медицинских товаров и медикаментов можно выделить увеличение цен на отечественный аспирин (5,2%), корвалол (4,2%), йод (3,6%), а на российский анальгин цена упала на 3,6%.

Непродовольственные товары первой необходимости подорожали на 0,5-2%. Например, на хозяйственное мыло и туалетную бумагу цены выросли на 2%, а на зубную пасту- на 0,5%. Подешевели сухие корма для домашних животных на 0,8% и детские подгузники на 0,2%.

Ювелирные изделия подорожали на 15,3%.

Цены на одежду для детей школьного возраста увеличились на 1,7%, а вот свежесрезанные цветы стали дешевле на 5,1%.

Также наблюдается спад цен на технику. В частности, планшетный компьютер подешевел на 2%, а инструменты и оборудование – на 1,7%, бытовые стиральные машины – на 1,1%.

Тарифы на услуги правового характера выросли на 8,9%, на стирку и глажение белья – на 4,4%, на постановку набоек – на 2,8%, на замену элементов питания в ручных часах – на 1,9%.

Из коммунальных услуг больше всего подорожало газоснабжение – на 3,1%, а наибольшее снижение тарифов отмечено на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – на 13,8%. 

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