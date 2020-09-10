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Политика / Выборы

2,5 тысячи человек проголосовали досрочно на выборах в Псковской области

10 сентября 2020 года, 17:47

 На муниципальных выборах в Псковской области досрочно проголосовали уже 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире ПАИ-live 10 сентября.

Досрочное голосование началось 2 сентября в территориальных избирательных комиссиях. С 9 сентября желающие проголосовать заранее могут это сделать в участковых избирательных комиссиях.

Участки же для голосования заработают в Псковской области 11 сентября. Впервые в регионе муниципальные выборы проводятся в трёхдневном формате: отдать свой голос можно будет до 13 сентября включительно с 8:00 до 20:00.

В регионе проводятся 114 избирательных кампаний, по итогам которых будут распределены 1 тыс. 150 мандатов. Во всех видах выборов участвуют 2 тыс. 114 кандидатов. 

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