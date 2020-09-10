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Происшествия / Преступление

Великолучанка зарезала мужчину в подвале домашних

10 сентября 2020 года, 17:29

В Великих Луках в подвале дома на улице Ставского был обнаружен труп мужчины. Подозревается в совершении убийства 59-летняя женщина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как показало судебно-медицинское исследование, мужчина скончался от колото-резаной раны груди. По версии следствия, женщина ударила его ножом в область сердца в ходе совместного распития спиртного в подвале.

Подозреваемую в совершении преступления задержали сотрудники уголовного розыска, а Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Установлено также, что женщина ранее была неоднократно судима, в том числе, за убийство и грабеж.

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