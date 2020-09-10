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Происшествия / ЧП

73 человека заблудились в лесах Псковской области за лето

10 сентября 2020 года, 16:54

За лето в лесах Псковской области заблудились 73 человека, все они были найдены. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов на пресс-конференции 10 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Павлов отметил, что в прошлом году заявлений о потерявшихся людях было больше — 65.

По его словам, теряются в лесах люди разного возраста — от 20 до 70 лет, но большинство из них — дачники из Ленинградской области. Наиболее часто на поиски людей правоохранители, спасатели и волонтёры выезжают в леса Псковского и Гдовского районов.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугуев добавил, что в этом году были совершены уже 100 выездов на поиск людей, пропавших на водоёмах региона. Он отметил, что в лесах потерявшихся находят живыми, на воде часто всё заканчивается смертью. Артур Бугуев напомнил о поисках 3-летней Варвары Поповой, которая, как оказалось, утонула. Он призвал родителей внимательнее следить за детьми.

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