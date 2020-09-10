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Происшествия / Преступление

Подозреваемого в серии дистанционных преступлений задержали в Пскове

10 сентября 2020 года, 16:00

31-летнего псковича, подозреваемого в совершении ряда дистанционных преступлений, задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области. 

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина, ранее судимый за мошенничество, через социальную сеть предлагал купить автозапчасти по низким ценам. Товар он обещал отправить транспортной компанией сразу после внесение предоплаты. Потерпевшие переводили несколько тысяч рублей на указанный счет, после чего продавец не выходил на связь.

Полиция возбудила уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Есть информация, что мужчина участвовал в аналогичных преступлениях на территории Российской Федерации.

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