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Спорт / Соревнования

Великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука

10 сентября 2020 года, 15:39

Заслуженный мастер спорта России, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука

Александра Савенкова с большим отрывом обошла всех в женском одиночном разряде дисциплины «блочный лук». В этот раз у неё было 30 соперниц.

Всего в чемпионате России, который проходил в Рязани, участвовали порядка 190 лучников из 26 регионов. Кроме Александры Савенковой в чемпионате страны приняли участие еще семь спортсменов из Великих Лук: Софья Фадеева, Кира Андреева, Роман Кузнецов, Сергей Кузнецов, Дмитрий Тарнаков, Владимир Лактюшин и Иван Виноградов. Тренируют их Виталий Андреев и Дмитрий Фазанов.

Далее псковских спортсменов ждут чемпионат и первенство страны по стрельбе из лука, но уже в помещении. А Александра Советнкова отправляется на сбор национальной команды России в Бронницы, откуда она полетит в Турцию на этап Кубка Мира.

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