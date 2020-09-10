Заслуженный мастер спорта России, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Александра Савенкова с большим отрывом обошла всех в женском одиночном разряде дисциплины «блочный лук». В этот раз у неё было 30 соперниц.

Всего в чемпионате России, который проходил в Рязани, участвовали порядка 190 лучников из 26 регионов. Кроме Александры Савенковой в чемпионате страны приняли участие еще семь спортсменов из Великих Лук: Софья Фадеева, Кира Андреева, Роман Кузнецов, Сергей Кузнецов, Дмитрий Тарнаков, Владимир Лактюшин и Иван Виноградов. Тренируют их Виталий Андреев и Дмитрий Фазанов.

Далее псковских спортсменов ждут чемпионат и первенство страны по стрельбе из лука, но уже в помещении. А Александра Советнкова отправляется на сбор национальной команды России в Бронницы, откуда она полетит в Турцию на этап Кубка Мира.