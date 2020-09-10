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Происшествия / Преступление

Молодого человека с крупной партией наркотиков задержали под Псковом

10 сентября 2020 года, 14:51

В Псковском районе задержали 25-летнего молодого человека, у которого при себе было почти 40 граммов наркотического средства синтетического происхождения «метилэфедрон», что является крупным размером. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что наркотик молодой человек взял из «закладки» в лесном массиве у деревни Тямша Псковского района. Там же его и задержали. В операции были задействованы сотрудники спецназа «Гром». Наркотики у молодого человека изъяли.

По данному факту была проведена проверка, материалы которой направлены в следственный орган по подведомственности.

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