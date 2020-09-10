Жилой фонд Пскова готов к отопительному сезону на 90%

На сегодняшний день готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет 90%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

По состоянию на 10 сентября, учреждения здравоохранения готовы к началу отопительного сезона на 53,3%, школы и детские сады - 98,8%, учреждения культуры — на 63,6%, учреждения спорта — на 40%.

В ходе рабочего совещания с руководителями управляющих организаций в Управлении городского хозяйства администрации Пскова представитель Псковских тепловых сетей заявил, что подготовка к отопительному сезону идёт по графику. Также отмечалось, что тепло в социальные учреждения можно будет пустить по заявкам руководителей.

В целом же начать отопительный сезон планируется не раньше конца сентября. Основным показателем будет погода: необходимо чтобы среднесуточные температурные показатели окружающей среды на протяжении пяти дней не поднимались выше +8.

В этом году в Псковской области впервые опробуют систему протапливания, то есть при похолодании запустят котельные на минимальных мощностях.